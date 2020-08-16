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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Без нови случаи на коронавирус в Сливенско за последното денонощие, за страната болните с Covid-19 са 90
90 са новодиагностицираните с COVID-19 лица през последното денонощие.
Общо са вече 14333. 2745 са направените PCR тестове за изминалите 24 часа, показва Единния информационен портал.
47 души са излекувани за последните 24 часа, а починалите са трима.
Общо 55 пациенти са настанени в интензивни отделения, а в болница са настанени 811 души.
Не са установени нови случаи в 8 области: Ямбол, Шумен, Стара Загора, Сливен, Русе, Разград, Монтана, Ловеч, Кърджали, Враца.
Най-много са новорегистрираните случаи в София, Пловдив, Благоевград.
Статистиката по области: Благоевград – 14 нови случая, Бургас – 2, Варна – 6, Велико Търново – 4, Видин -1, Габрово – 2, Добрич – 2, Кюстендил – 1, Пазарджик – 2, Перник – 2, Плевен – 8, Пловдив – 12, Силистра – 8, Смолян – 5, София-град – 2, София – 17, Търговище – 1, Хасково -1.
Снимка: pixabay.com