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Варненските протестиращи отблокираха едното кръстовище
Във Варна през изминалата нощ протестиращите освободиха блокираното второ възлово кръстовище. Част от бул. "Мария Луиза" и ул. "Шипка" снощи бяха затворени от демонстрантите с палатков лагер и барикади от конуси и кошчета за боклук, предаде БНТ.
Това предизвика големи задръствания и недоволство сред гражданите, много от които се опитваха да стигнат до центъра на града, за да се включат в празника на Варна. Около 3:00 часа през нощта новият палатков лагер беше премахнат от протестиращите, а кръстовището освободено.
Първият палатков лагер до сградата на общината остава.
Източник: https://www.novinite.bg/articles/191793/Varnenskite-protestirashti-otblokiraha-ednoto-krastovishte
Снимка: Facebook/Донка Джендова