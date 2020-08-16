Варненските протестиращи отблокираха едното кръстовище

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 40 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 40

Във Варна през изминалата нощ протестиращите освободиха блокираното второ възлово кръстовище. Част от бул. "Мария Луиза" и ул. "Шипка" снощи бяха затворени от демонстрантите с палатков лагер и барикади от конуси и кошчета за боклук, предаде БНТ.

Това предизвика големи задръствания и недоволство сред гражданите, много от които се опитваха да стигнат до центъра на града, за да се включат в празника на Варна. Около 3:00 часа през нощта новият палатков лагер беше премахнат от протестиращите, а кръстовището освободено.

Първият палатков лагер до сградата на общината остава.