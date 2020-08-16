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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Варненските протестиращи отблокираха едното кръстовище

16 август 2020 14:14, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 40
Палатков лагер във Варна

Във Варна през изминалата нощ протестиращите освободиха блокираното второ възлово кръстовище. Част от бул. "Мария Луиза" и ул. "Шипка" снощи бяха затворени от демонстрантите с палатков лагер и барикади от конуси и кошчета за боклук, предаде БНТ.

Това предизвика големи задръствания и недоволство сред гражданите, много от които се опитваха да стигнат до центъра на града, за да се включат в празника на Варна. Около 3:00 часа през нощта новият палатков лагер беше премахнат от протестиращите, а кръстовището освободено.

Първият палатков лагер до сградата на общината остава.

Източник: https://www.novinite.bg/articles/191793/Varnenskite-protestirashti-otblokiraha-ednoto-krastovishte
Снимка: Facebook/Донка Джендова

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