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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Верижна катастрофа блокира пътя Бургас - Приморско

16 август 2020 15:26, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42
Пътна полиция

Верижна катастрофа затруднява движението по пътя Бургас-Приморско. Инцидентът е станал около 12:30 часа на разклона за плаж Аркутино. Ударили са се четири автомобила. Полицейски патрул регулира движението в участъка.

Няма пострадали, щетите от произшествието са само материални, уточниха от КАТ-Бургас.

Шофьорите е необходимо да карат с повишено внимание при 85-ти км по път II-79 Бургас – Средец в района на Черни връх поради пътнотранспортно произшествие. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Източник: Труд

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