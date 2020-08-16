Верижна катастрофа блокира пътя Бургас - Приморско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 42

Верижна катастрофа затруднява движението по пътя Бургас-Приморско. Инцидентът е станал около 12:30 часа на разклона за плаж Аркутино. Ударили са се четири автомобила. Полицейски патрул регулира движението в участъка.

Няма пострадали, щетите от произшествието са само материални, уточниха от КАТ-Бургас.

Шофьорите е необходимо да карат с повишено внимание при 85-ти км по път II-79 Бургас – Средец в района на Черни връх поради пътнотранспортно произшествие. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".