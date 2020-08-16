Сливен, кратки вечерни новини, 16.08.2020 г., неделя

Туида Нюз преди 43 минути, брой четения: 42 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 42

В Сливен и областта за последното денонощие няма нито една положителна проба за коронавирус.

Започна подготовката за изграждане на велоалеята по булевард "Панайот Хитов".

На 4 септември Късноантична и средновековна крепост „Туида“ ще бъде домакин на авторския концерт-спектакъл „Грамофонът“ на Виктор Калев.

Влади Ампов-Графа ще представи новата си музикална продукция в Сливен на 12 септември, на крепост „Туида“.

Сливенският пенсионерски клуб „Дамян Дамянов“ отбеляза на крепост „Туида“ 50 години от основаването си.

Три училища в Сливен ще бъдат обновени по Оперативна програма „Региони в растеж“ – това са Професионална гимназия по механотехника, Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ и Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм „Акад. Неделчо Неделчев“.

Шестият пленер на виното се провежда в Сливен – началото бе сложено в галерия „Седем“, тази година той е под надслов – „6 от 35“.