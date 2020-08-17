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Сливен. Новини от източника. Последни новини
32 са болните от коронавирус в България през последното денонощие, в Сливенско няма заразени с Covid-19
32 са новодиагностицираните с COVID-19 лица през последното денонощие. 781 са направените PCR тестове, сочат данните в Националната информационна система към 05.00 ч . Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 6, Варна - 2; Велико Търново – 1, Добрич - 8; Кърджали – 1, Пазарджик - 2, Пловдив – 4, Силистра - 1; Смолян – 1, София - 5, Шумен - 1.
14 365 са общо случаите на коронавирусна инфекция, потвърдени у нас. 4681 от тях са активни. 9 186 са излекуваните лица. От тях 25 са регистрирани през последното денонощие.
807 са пациентите с доказан COVID-19, които са настанени в лечебни заведения за болнична помощ. 56 от тях се намират в интензивни отделения и клиники.
Според Националната информационна система у нас новият коронавирус е констатиран при 797 лица-медицински служители.
Починалите лица са 498, трима от тях през изминалото денонощие.
Снимка: pixabay.com