Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Протестиращи нахлуха в Министерството на правосъдието

17 август 2020 09:04, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 31
Протест в София

Протестиращи начело с БОЕЦ нахлуха в сградата на Министерството на правосъдието. Заканите са, че те ще се барикадират вътре. Те настояват за среща с министъра на правосъдието Данаил Кирилов.

Демонстрантите влязоха в спор с охраната на сградата, след като стана ясно, че министърът на правосъдието още не е дошъл на работа.

Още вчера от сдружението се заканиха, че тази сутрин ще има "изненадващи блокади" на ключови институции, но ще бъдат пазени в тайна до последния момент.

Източник: БГНЕС

« предишнаследваща »


 