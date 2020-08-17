Протестиращи нахлуха в Министерството на правосъдието

Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 31

Протестиращи начело с БОЕЦ нахлуха в сградата на Министерството на правосъдието. Заканите са, че те ще се барикадират вътре. Те настояват за среща с министъра на правосъдието Данаил Кирилов.

Демонстрантите влязоха в спор с охраната на сградата, след като стана ясно, че министърът на правосъдието още не е дошъл на работа.

Още вчера от сдружението се заканиха, че тази сутрин ще има "изненадващи блокади" на ключови институции, но ще бъдат пазени в тайна до последния момент.