Отпадат PCR тестовете за влизане в Гърция през „Кулата” за шофьорите на тирове

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 28

Отпадат задължителните PCR-тестове за влизане в Гърция през „Кулата”, но само за шофьорите на тирове.

Всички останали, които минават границата, трябва да покажат отрицателна проба за коронавирус. Тестът трябва да е направен до 72 часа преди пътуването. А гръцките власти си запазват правото да изследват допълнително туристите.

В сила остава и изискването за QR код от декларация, попълнена до 24 часа преди пътуването.