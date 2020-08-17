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Отпадат PCR тестовете за влизане в Гърция през „Кулата” за шофьорите на тирове

17 август 2020 09:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 28
Кулата граница трафик

Отпадат задължителните PCR-тестове за влизане в Гърция през „Кулата”, но само за шофьорите на тирове.

Всички останали, които минават границата, трябва да покажат отрицателна проба за коронавирус. Тестът трябва да е направен до 72 часа преди пътуването. А гръцките власти си запазват правото да изследват допълнително туристите.

В сила остава и изискването за QR код от декларация, попълнена до 24 часа преди пътуването.

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