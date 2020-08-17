Цитат на деня: Барак Обама

Сливен Медия преди 30 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 22

Любящите, подкрепящи те родители - и между другото, това се отнася до всички родители, вкл. приемните родители, бабите и дядовците, всички роднини; до хомо- и хетеросексуалните родители, - са най-важното нещо на света. Това, което те прави човек, е не способността да създадеш дете, а куражът да го отгледаш.