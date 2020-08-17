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Цитат на деня: Барак Обама

17 август 2020 09:28, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 30 минути, брой четения: 22
Барак Обама

Любящите, подкрепящи те родители - и между другото, това се отнася до всички родители, вкл. приемните родители, бабите и дядовците, всички роднини; до хомо- и хетеросексуалните родители, - са най-важното нещо на света. Това, което те прави човек, е не способността да създадеш дете, а куражът да го отгледаш.

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