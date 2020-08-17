Задържаха 52-годишен мъж от Ахтопол за кражба от частен имот в Сливен

Сливен Медия преди 43 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 17

52-годишен мъж от Ахтопол е задържан за кражба от частен имот в град Сливен. На 15 август в 07,00 часа е получен сигнал за взломна кражба от къща на ул.”Гребенец”. Откраднати са ел.инструменти, велосипед и 10 л. ракия. Нанесената щета е на стройност около 1000 лева. След получаване на сигнала извършителят е задържан от екип на група „Охрана на обществения ред” при РУ-Сливен. По случая е образувано досъдебно производство.