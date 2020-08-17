Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Задържаха 52-годишен мъж от Ахтопол за кражба от частен имот в Сливен

17 август 2020 11:00, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 43 минути, брой четения: 17
Задържан

52-годишен мъж от Ахтопол е задържан за кражба от частен имот в град Сливен. На 15 август в 07,00 часа е получен сигнал за взломна кражба от къща на ул.”Гребенец”. Откраднати са ел.инструменти, велосипед и 10 л. ракия. Нанесената щета е на стройност около 1000 лева. След получаване на сигнала извършителят е задържан от екип на група „Охрана на обществения ред” при РУ-Сливен. По случая е образувано досъдебно производство.

 

« предишнаследваща »


 