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Сливен. Новини от източника. Последни новини

42-годишен от Сливен е настанен в областната болница след побой пред заведение в кв. "Стоян Заимов"

17 август 2020 11:02, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 41 минути, брой четения: 24
Побой

В РУ-Сливен е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда. На 15 август, пред заведение в сливенския квартал „Ст.Заимов”, 40-годишният Н.Р. от град Добрич е нанесъл побой на 42-годишен мъж от град Сливен. Пострадалият е настанен за лечение в МБАЛ-Сливен без опасност за живота.тоян Заимов"

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