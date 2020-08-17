42-годишен от Сливен е настанен в областната болница след побой пред заведение в кв. "Стоян Заимов"

Сливен Медия преди 41 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 24

В РУ-Сливен е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда. На 15 август, пред заведение в сливенския квартал „Ст.Заимов”, 40-годишният Н.Р. от град Добрич е нанесъл побой на 42-годишен мъж от град Сливен. Пострадалият е настанен за лечение в МБАЛ-Сливен без опасност за живота.тоян Заимов"