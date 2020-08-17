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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Хванаха водач от Сливен да шофира с 2,10 промила алкохол

17 август 2020 11:05, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 38 минути, брой четения: 19
Пиян водач

Водач с алкохол 2,10 промила е установен от полицейски служители в град Сливен. В 12,30 часа на 15 август на ул.”Великокняжевска” е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген”, управляван от 54-годишния В.Д. от Сливен.

При проверката за употреба на алкохол той е показал положителна проба 2,10 промила. В.Д. е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

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