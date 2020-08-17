57-годишен е с опасност за живота сбиване в село Коньово

Сливен Медия преди 36 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 24

52-годишен мъж е задържан от служители на РУ-Нова Загора за причиняване на телесна повреда. На 14 август в село Коньово е възникнал конфликт между 52-годишния С.П. от село Присово, обл. Велико Търново и 57-годишен жител на село Коньово. С.П. е нанесъл удар по главата на 57-годишния мъж като му е причинил травма.

Пострадалият е откаран в МБАЛ-Сливен и настанен за лечение с опасност за живота.