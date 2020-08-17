Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

57-годишен е с опасност за живота сбиване в село Коньово

17 август 2020 11:08, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 36 минути, брой четения: 24
Побой

52-годишен мъж е задържан от служители на РУ-Нова Загора за причиняване на телесна повреда. На 14 август в село Коньово е възникнал конфликт между 52-годишния С.П. от село Присово, обл. Велико Търново и 57-годишен жител на село Коньово. С.П. е нанесъл удар по главата на 57-годишния мъж като му е причинил травма.

Пострадалият е откаран в МБАЛ-Сливен и настанен за лечение с опасност за живота.

« предишнаследваща »


 