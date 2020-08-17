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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 17.08.2020 г.
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР – СЛИВЕН
За времето от 06,00 часа на 14.08.2020г. до 06,00 часа на 17.08.2020 г.
Сливен: 52-годишен мъж от Ахтопол е задържан за кражба от частен имот в град Сливен. На 15 август в 07,00 часа е получен сигнал за взломна кражба от къща на ул.”Гребенец”. Откраднати са ел.инструменти, велосипед и 10 л. ракия. Нанесената щета е на стройност около 1000 лева. След получаване на сигнала извършителят е задържан от екип на група „Охрана на обществения ред” при РУ-Сливен. По случая е образувано досъдебно производство.
Водач с алкохол 2,10 промила е установен от полицейски служители в град Сливен. В 12,30 часа на 15 август на ул.”Великокняжевска” е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген”, управляван от 54-годишния В.Д. от Сливен. При проверката за употреба на алкохол той е показал положителна проба 2,10 промила. В.Д. е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.
24-годишен мъж е задържан за отглеждане на марихуана. На 14 август при полицейска операция в село Тополчане е извършена проверка в имот, обитаван от М.С. на 24 години. В двора са открити и иззети 8 растения, които при полевия тест са реагирали на канабис. По случая е образувано досъдебно производство.
В РУ-Сливен е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда. На 15 август, пред заведение в сливенския квартал „Ст.Заимов”, 40-годишният Н.Р. от град Добрич е нанесъл побой на 42-годишен мъж от град Сливен. Пострадалият е настанен за лечение в МБАЛ-Сливен без опасност за живота.
Нова Загора: 52-годишен мъж е задържан от служители на РУ-Нова Загора за причиняване на телесна повреда. На 14 август в село Коньово е възникнал конфликт между 52-годишния С.П. от село Присово, обл. Велико Търново и 57-годишен жител на село Коньово. С.П. е нанесъл удар по главата на 57-годишния мъж като му е причинил травма. Пострадалият е откаран в МБАЛ-Сливен и настанен за лечение с опасност за живота.
Котел: Водач с алкохол 2.23 промила е установен от полицейски служители в село Филаретово. На 16 август, малко след полунощ, е спрян за проверка лек автомобил „Опел”, управляван от Х.Г. от село Ябланово. При проверката за употреба на алкохол той е показал положителна проба 2.23 промила. Х.Г. е задържан за 24 часа в РУ-Котел. По случая е започнато бързо производство.