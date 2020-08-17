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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Силен трус разлюля и стресна Гърция

17 август 2020 13:20, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 минути, брой четения: 21
Земетресение

Силен трус по последни данни с магнитут 5,1 по Рихтер разлюля Гърция. Това сочат данните на Европейския сеизмологичен център.

Земетресението е регистрирано на 53 км югоизточно от остров Хидра, както и на 90 км дълбочина.

Усетено е в столицата Атина, както и на п-в Пелопонес, съобщава Ройтерс.

Противопожарната служба уточни, че не са постъпвали сигнали за нанесени щети.

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