Силен трус разлюля и стресна Гърция

Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 21

Силен трус по последни данни с магнитут 5,1 по Рихтер разлюля Гърция. Това сочат данните на Европейския сеизмологичен център.

Земетресението е регистрирано на 53 км югоизточно от остров Хидра, както и на 90 км дълбочина.

Усетено е в столицата Атина, както и на п-в Пелопонес, съобщава Ройтерс.

Противопожарната служба уточни, че не са постъпвали сигнали за нанесени щети.