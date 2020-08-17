Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНО МЯСТ0 ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година - 8 клас към 17.08.2020 г.

17 август 2020 13:27, Людмила Калъпчиева
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 31 минути, брой четения: 22

Профил „чужди езици“, профилиращи предмети Немски език/ Испански език - 1 свободно място

 

Срок за подаване на документите:

- от 17.08.2020 г. до 21.08.2020 г., включително, от 9.00 до 16.00 часа в канцеларията на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“;

Необходими документи:

- заявление за участие в четвърти етап на класиране за прием в 8 клас /по образец/;

- ксерокопие на свидетелството за завършено основно образование .

Критерии за класиране – бал; балообразуване – 3 Х БЕЛ /НВО/+ 1ХМатематика /НВО/ + оценка от свидетелството за основно образование по БЕЛ и математика

Обявяване на резултатите - 24.08.2020 г.

« предишнаследваща »


 