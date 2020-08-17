СВОБОДНО МЯСТ0 ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година - 8 клас към 17.08.2020 г.

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 31 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 22

Профил „чужди езици“, профилиращи предмети Немски език/ Испански език - 1 свободно място

Срок за подаване на документите:

- от 17.08.2020 г. до 21.08.2020 г., включително, от 9.00 до 16.00 часа в канцеларията на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“;

Необходими документи:

- заявление за участие в четвърти етап на класиране за прием в 8 клас /по образец/;

- ксерокопие на свидетелството за завършено основно образование .

Критерии за класиране – бал; балообразуване – 3 Х БЕЛ /НВО/+ 1ХМатематика /НВО/ + оценка от свидетелството за основно образование по БЕЛ и математика

Обявяване на резултатите - 24.08.2020 г.