Нарушено водоподаване в селата Гергевец, Крушаре и Самуилово

Сливен Медия преди 19 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 8

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че днес 17 август /понеделник/ поради авария на магистрален водопровод е прекъснато водоснабдяването на селата Гергевец, Крушаре и Самуилово до отстраняване на аварията.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.