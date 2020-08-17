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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в селата Гергевец, Крушаре и Самуилово

17 август 2020 13:39, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 19 минути, брой четения: 8
ВиК

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че днес 17 август /понеделник/ поради авария на магистрален водопровод е прекъснато водоснабдяването на селата Гергевец, Крушаре и Самуилово до отстраняване на аварията.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

 

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