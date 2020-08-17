Убиха шотландец в столичния квартал "Драгалевци"

Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 22

Шотландец е бил убит в столичният квартал "Драгалевци", предаде БНР.

Мъжът е открит от полицията в къща. Той е живеел на семейни начала с българска гражданка.

По непотвърдена информация вече има заподозрян за тежкото престъпление. Това е бившият съпруг на жената.

Източници близки до разследването разкриха, че той се намира извън страната.

Огледите на място и разпитите продължават.