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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Убиха шотландец в столичния квартал "Драгалевци"

17 август 2020 13:46, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 минути, брой четения: 22
Полицейски автомобил

Шотландец е бил убит в столичният квартал "Драгалевци", предаде БНР.

Мъжът е открит от полицията в къща. Той е живеел на семейни начала с българска гражданка.

По непотвърдена информация вече има заподозрян за тежкото престъпление. Това е бившият съпруг на жената.

Източници близки до разследването разкриха, че той се намира извън страната.

Огледите на място и разпитите продължават.

Източник: Труд
Снимка: pixabay.com

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