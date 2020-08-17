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Сливенският съд задържа под стража мъж, който не спазвал мярката "домашен арест"
Сливенският окръжен съд задържа под стража мъж, който не спазвал мярката домашен арест, съобщиха от Окръжна прокуратура - Сливен, по чието искане е взета мярката, предаде БТА.
Николай С. е обвинен за това, че противозаконно държал хероин с цел разпространение, като престъплението е осъществено на 25 юни в град Нова Загора.
На 3 август в Окръжна прокуратура - Сливен е получено съобщение, че Николай С. се е отклонил и не изпълнява наложената му мярка за процесуална принуда. Обвиняемият е задържан на по-късен етап в град Нова Загора.
Определението на Окръжен съд - Сливен може да бъде обжалвано пред Апелативен съд - Бургас.