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Сливенският съд задържа под стража мъж, който не спазвал мярката "домашен арест"

17 август 2020 14:48, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 41 минути, брой четения: 41
Сливенският съд задържа под стража мъж, който не спазвал мярката "домашен арест"

Сливенският окръжен съд задържа под стража мъж, който не спазвал мярката домашен арест, съобщиха от Окръжна прокуратура - Сливен, по чието искане е взета мярката, предаде БТА.

Николай С. е обвинен за това, че противозаконно държал хероин с цел разпространение, като престъплението е осъществено на 25 юни в град Нова Загора.

На 3 август в Окръжна прокуратура - Сливен е получено съобщение, че Николай С. се е отклонил и не изпълнява наложената му мярка за процесуална принуда. Обвиняемият е задържан на по-късен етап в град Нова Загора.

Определението на Окръжен съд - Сливен може да бъде обжалвано пред Апелативен съд - Бургас.

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