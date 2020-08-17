Криминална хроника Ямбол - 17.08.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 47 минути, брой четения: 40 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 40

Информационен бюлетин 17.08.2020 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР -Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.