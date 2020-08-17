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За три часа тази нощ ще бъде ограничено преминаването през тунел „Витиня“
От 0:30 ч. до 3:30 ч. на 18 август ще бъде ограничено в двете посоки преминаването в тръбата за Варна на тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“. За да не се затруднява трафикът, през нощта ще се извършват ремонтно-възстановителни работи в съоръжението.
По време на ремонтните дейности трафикът ще преминава по обходен маршрут по път I-1 Ботевград – София, както следва:
Автомобилите, пътуващи в посока София, ще се отклоняват при 35-ти км на АМ „Хемус“ по път I-1 Ботевград София до 30-ти км при пътна връзка „Витинска река“ и АМ „Хемус“.
Автомобилите, пътуващи в посока Варна, ще се отбиват при 30-ти км по път I-1 София – Ботевград до 47-ми км при пътен възел „Ботевград“ и АМ „Хемус“.
Утре – 18 август, движението от 26-ти км до 27-ми км на АМ „Хемус“ в посока Варна ще се осъществява само в активната лента поради ремонтни работи на асфалтовата настилка в изпреварващата лента.
Необходимо е шофьорите да карат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват стриктно ппоставената пътна сигнализация.
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/za-tri-chasa-tazi-nosht-shte-byde-ogranicheno-preminavaneto-prez-tunel-vitinia-2237237
Снимка: БГНЕС