135 са новите случаи на COVID-19 у нас, двама от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 45 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 45

135 са новодиагностицираните с коронавирус през изминалите 24 часа.

За последното денонощие са направени общо 5 252 PCR теста. Това показват данните в Националната информационна система.

Така общият брой на потвърдените случаи става 14 500, от които 4 546 активни.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 12; Бургас – 1; Варна – 13; Велико Търново – 3; Видин – 1; Добрич – 12; Кърджали – 3; Кюстендил – 3; Пазарджик – 3; Перник – 1; Пловдив – 14; Разград – 4; Русе – 3; Силистра – 9; Сливен – 2; Смолян – 6; София (град) – 25; Стара Загора – 9; Хасково – 8; Шумен – 1; Ямбол – 2.

256 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 9 442.

Хоспитализираните лица са 768, от които 56 се намират в интензивното отделение.

Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 512. 14 от случаите са от последните 24 часа.