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Протестиращи блокираха ЦИК

18 август 2020 09:34, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 23
Блокада ЦИК

Протестиращите от „Орлов мост”, водени от сдружението БОЕЦ, блокираха сградата на ЦИК. Недоволните искат да присъстват на заседанието, което ще се състои в 10:00 ч.

Исканията на сдружението са за елекронно и дистанционно гласуване, както оставката на правителството и главния прокурор. Протестиращите са приготвили яйца и домати.

Там дойде и Мая Манолова, но възникна напрежение между нейните привърженици и хората от шествието, които я попитаха дали случайно бившият омбудсман не е претърпяла метаморфоза от 2013 година насам.

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