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Протестиращи блокираха ЦИК
Протестиращите от „Орлов мост”, водени от сдружението БОЕЦ, блокираха сградата на ЦИК. Недоволните искат да присъстват на заседанието, което ще се състои в 10:00 ч.
Исканията на сдружението са за елекронно и дистанционно гласуване, както оставката на правителството и главния прокурор. Протестиращите са приготвили яйца и домати.
Там дойде и Мая Манолова, но възникна напрежение между нейните привърженици и хората от шествието, които я попитаха дали случайно бившият омбудсман не е претърпяла метаморфоза от 2013 година насам.
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/protestirashti-blokiraha-cik-videosnimki-2237269
Снимка: БГНЕС