Протестиращи блокираха ЦИК

Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 23

Протестиращите от „Орлов мост”, водени от сдружението БОЕЦ, блокираха сградата на ЦИК. Недоволните искат да присъстват на заседанието, което ще се състои в 10:00 ч.

Исканията на сдружението са за елекронно и дистанционно гласуване, както оставката на правителството и главния прокурор. Протестиращите са приготвили яйца и домати.

Там дойде и Мая Манолова, но възникна напрежение между нейните привърженици и хората от шествието, които я попитаха дали случайно бившият омбудсман не е претърпяла метаморфоза от 2013 година насам.