Опасност от пожари в 4 области у нас

Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 41 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 41

Екстремален индекс за пожароопасност е в сила в 4 области в страната за 18 август. Това става ясно от справка в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Индексът важи за областите Хасково, Стара Загора, Велико Търново и Русе.

Метеоролозите предупреждават, че при екстремален индекс са възможни бързо разпространяващи се много силни пожари с въвличане на дървесните корони.