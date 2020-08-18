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Опасност от пожари в 4 области у нас

18 август 2020 09:46, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 41
Пожар

Екстремален индекс за пожароопасност е в сила в 4 области в страната за 18 август. Това става ясно от справка в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Индексът важи за областите Хасково, Стара Загора, Велико Търново и Русе.

Метеоролозите предупреждават, че при екстремален индекс са възможни бързо разпространяващи се много силни пожари с въвличане на дървесните корони.

Източник: НИМХ
Снимка: Живка Тодорова

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