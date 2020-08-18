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Цитат на деня: Робърт Де Ниро

18 август 2020 10:02, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 20 минути, брой четения: 18
Робърт Де Ниро

Длъжен! - тази фраза ме убива. Това, за което съм длъжен, е записано в данъчният кодекс. Всичко което не трябва да правя е записано в наказателния кодекс. Останалото е по мое желание!

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