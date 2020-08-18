Цитат на деня: Робърт Де Ниро

Сливен Медия преди 20 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 18

Длъжен! - тази фраза ме убива. Това, за което съм длъжен, е записано в данъчният кодекс. Всичко което не трябва да правя е записано в наказателния кодекс. Останалото е по мое желание!