135 новозаразени с коронавирус у нас, 2 от тях в Сливен

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

След регистрирания вчера спад на заразени с коронавирус, днес статистиката отново поднесе мрачни цифри. 135 са новодиагностицираните за изминалите 24 часа при направени общо 5 252 PCR теста. Починалите са 14, сочат данните в Националната информационна система.

Така общият брой на потвърдените случаи става 14 500, от които 4 546 активни.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград - 12; Бургас - 1; Варна - 13; Велико Търново - 3; Видин - 1; Добрич - 12; Кърджали - 3; Кюстендил - 3; Пазарджик - 3; Перник - 1; Пловдив - 14; Разград - 4; Русе - 3; Силистра - 9; Сливен - 2; Смолян - 6; София (град) - 25; Стара Загора - 9; Хасково - 8; Шумен - 1; Ямбол - 2.

256 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 9 442.

Хоспитализираните лица са 768, от които 56 се намират в интензивното отделение.

Починалите с доказана коронавирусна инфекция са общо 512.