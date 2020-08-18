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Сливен. Новини от източника. Последни новини
135 новозаразени с коронавирус у нас, 2 от тях в Сливен
След регистрирания вчера спад на заразени с коронавирус, днес статистиката отново поднесе мрачни цифри. 135 са новодиагностицираните за изминалите 24 часа при направени общо 5 252 PCR теста. Починалите са 14, сочат данните в Националната информационна система.
Така общият брой на потвърдените случаи става 14 500, от които 4 546 активни.
Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград - 12; Бургас - 1; Варна - 13; Велико Търново - 3; Видин - 1; Добрич - 12; Кърджали - 3; Кюстендил - 3; Пазарджик - 3; Перник - 1; Пловдив - 14; Разград - 4; Русе - 3; Силистра - 9; Сливен - 2; Смолян - 6; София (град) - 25; Стара Загора - 9; Хасково - 8; Шумен - 1; Ямбол - 2.
256 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 9 442.
Хоспитализираните лица са 768, от които 56 се намират в интензивното отделение.
Починалите с доказана коронавирусна инфекция са общо 512.