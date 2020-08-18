Кирил Десподов е заразен с коронавирус

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 49

Един от най-добрите български футболисти и единствен играещ в Серия "А" - Кирил Десподов е заразен с COVID-19.

Ваканцията си Десподов прекара в България и тук му е направен тест за коронавирус.

Десподов не проявява симптоми на заразата, но е под задължителната карантина.