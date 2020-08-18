Заболелите с коронавирус през последното денонощие в Сливенско са от Сливен, един от тях е медицински персонал

Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 28

Две положителни проби за COVID-19 са отчетени през последното денонощие за Сливенска област, съобщиха от Областния кризисен щаб. Заболелите са от Сливен, един от тях е медицински персонал. По данни на РЗИ, пациентите са се инфектирали по време на отпуските си. Не са имали контакти на работните си места. Единият е приет в болница, лечението на другия се провежда в домашни условия. Епидемиологичните проучвания продължават.

Активните случаи на заразата са 37. Под карантина са 114 жители на областта, а 9 168 са отпаднали от карантиниране. Чакат се резултатите от 19 проби – 7 на лица със симптоми, 5 на медицински персонал /профилактично/ и 7 контролни.