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Дариткова внесе проекта за нова Конституция в парламента
Председателят на парламентарната група на ГЕРБ Даниела Дариткова депозира в деловодството на парламентапроект за нова Конституция на страната.
Документът е изпратен до председателите на всички парламентарни групи в 44-тото Народно събрание и депутатите, нечленуващи в парламентарни групи, заявиха от пресцентъра на партията.
ГЕРБ кани на разговори и консултации по представения проект всички парламентарни групи с цел да бъде постигнато широко съгласие между народните представители за свикване на Велико народно събрание. В началото на следващата седмица поканите за официалните консултации ще бъдат изпратени.
Проекта за новата Конституция може да видите тук: http://www.gerb.bg/bg/news/detail-gerb_depozira_v_ns_proekt_za_nova_konstituciya_na_republika_balgariya-55503.html?__cf_chl_jschl_tk__=a6b74f841c98a2a750ec30643f43e58db3fb8985-1597741909-0-AQTAwwQ33kPtn-LFmHHbVukkLAoQI7h5tP37j90SEwDEL_SKqD8EYCwRlWvkwxkRMF7rllYZmZ6yLMvPC_kzXGAJnfDb7QVjVFjz_eHcSnhFHO5jwcoP0X1JmT8QwT3sB4AC6m_PooMwRrfJp6SFn17hwevskoBdOLLHMtDnK4Xp8h511Kjlqs-CxmS8yVmLMohAvVGQjG_t34efzQB0JWpChsORVIYpfLUpY3uXhwALhlC6jxGOhb_7pYFd5C16UaC2mqY_QNb-bkHh9MQn4BHp1kDn_F5JCKPEJ7Yjpv9OI6MxbgpxdMa9CyPoq2STs1_wXJAHCkRk1FkAGtwoBI-9fYsF3BekVm_CpO4P84xQcgWnR5hXueqR-aqsEls5TBOTdjpDiH_UnvT5aCRaMP8
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/daritkova-vnese-proekta-za-nova-konstituciia-v-parlamenta-2237207
Снимка: ГЕРБ