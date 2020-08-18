Булевард „Христо Ботев“ се затваря частично заради изграждането на велоалеята

Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 41 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 41

Участъци от булевард „Христо Ботев“ ще бъдат затваряни докато върви полагането на първия асфалтов пласт на новата велоалея. Община Сливен се извинява за временното неудобство и моли гражданите за търпение.

В момента се извършва предварителна подготовка за изграждане на велоалеи и по булевардите „Панайот Хитов“, „6-и септември“, „Бургаско шосе“ и „Стефан Караджа“. Молим гражданите да се съобразяват с поставените указателни знаци.