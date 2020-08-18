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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Булевард „Христо Ботев“ се затваря частично заради изграждането на велоалеята

18 август 2020 14:41, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 41
Ремонт

Участъци от булевард „Христо Ботев“ ще бъдат затваряни докато върви полагането на първия асфалтов пласт на новата велоалея. Община Сливен се извинява за временното неудобство и моли гражданите за търпение.

В момента се извършва предварителна подготовка за изграждане на велоалеи и по булевардите „Панайот Хитов“, „6-и септември“, „Бургаско шосе“ и „Стефан Караджа“. Молим гражданите да се съобразяват с поставените указателни знаци.

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