Спецакции в три области срещу престъпността

Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 24

Днес на територията на страната под ръководството на съответните компетентни прокуратури се провеждат акции по противодействие на конвенционалната престъпност в 3 области - Ловеч, Плевен и Пловдив.

Специализирани полицейски акции се провеждат в селата Розино и Христо Даново, област Пловдив, в гр. Койнаре, обл. Плевен, в селата Радювене, Скобелево и Лисец, обл. Ловеч и в гр. Троян и селата Бориме, Орешак и Радево, съобщават от прокуратурата.

Главният прокурор Иван Гешев посети ловешките села Скобелево и Лисец.

В Twitter той написа: "За прокуратурата е важен дневният ред на хората. Нужно е противодействие срещу тези, които убиват, изнасилват, грабят и съсипват живота на българите. Резултатите от работата са налице. Продължаваме...".