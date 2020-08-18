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Спецакции в три области срещу престъпността

18 август 2020 15:17, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 24
Полицейски автомобил

Днес на територията на страната под ръководството на съответните компетентни прокуратури се провеждат акции по противодействие на конвенционалната престъпност в 3 области - Ловеч, Плевен и Пловдив.

Специализирани полицейски акции се провеждат в селата Розино и Христо Даново, област Пловдив, в гр. Койнаре, обл. Плевен, в селата Радювене, Скобелево и Лисец, обл. Ловеч и в гр. Троян и селата Бориме, Орешак и Радево, съобщават от прокуратурата.

Главният прокурор Иван Гешев посети ловешките села Скобелево и Лисец.

В Twitter той написа: "За прокуратурата е важен дневният ред на хората. Нужно е противодействие срещу тези, които убиват, изнасилват, грабят и съсипват живота на българите. Резултатите от работата са налице. Продължаваме...".

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