Съдят 19-годишен, размахал газов пистолет на „Орлов мост“

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 64 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 64

Под ръководството и надзора на Софийска районна прокуратура е образувано досъдебно производство срещу обвиняемия Александър С., на 19 години, за извършено от него престъпление по чл. 325, ал.1 от НК.

Той е обвинен в това, че на 17 август 2020 г., около 20:30 ч., в гр. София, на пл. „Орлов мост“ е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – хвърлил стъклена бутилка към протестиращите на палатков лагер, отправял обиди към тях и размахал газов пистолет.

На 18 август 2020 г. с постановление на прокурор при Софийска районна прокуратура Александър С. е привлечен в качеството на обвиняем.

Александър С. е неосъждан, спрямо него е взета мярка за неотклонение „Гаранция в пари“ в размер на 500 лева. Действията по разследването продължават.