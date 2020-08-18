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Съдят 19-годишен, размахал газов пистолет на „Орлов мост“
Под ръководството и надзора на Софийска районна прокуратура е образувано досъдебно производство срещу обвиняемия Александър С., на 19 години, за извършено от него престъпление по чл. 325, ал.1 от НК.
Той е обвинен в това, че на 17 август 2020 г., около 20:30 ч., в гр. София, на пл. „Орлов мост“ е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – хвърлил стъклена бутилка към протестиращите на палатков лагер, отправял обиди към тях и размахал газов пистолет.
На 18 август 2020 г. с постановление на прокурор при Софийска районна прокуратура Александър С. е привлечен в качеството на обвиняем.
Александър С. е неосъждан, спрямо него е взета мярка за неотклонение „Гаранция в пари“ в размер на 500 лева. Действията по разследването продължават.
Източник: https://dariknews.bg/regioni/sofiia/sydiat-19-godishen-razmahal-gazov-pistolet-na-orlov-most-2237339
Снимка: pixabay.com