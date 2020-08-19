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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 19.08.2020
No. Дата Длъжност Образование
2279 9.7.2020 уредник висше
2373 28.7.2020 касиер/ка средно
2398 31.7.2020 учител БЕЛ висше
2410 3.8.2020 учител ЦДО висше
2411 3.8.2020 учител подготвителна група висше
2413 3.8.2020 учител начален етап висше
2421 5.8.2020 ресторантски работник/готвач заведение за бързо хранене/ средно
2422 5.8.2020 мениджър/салонен управител/ средно
2423 5.8.2020 ресторантски работник/готвач заведение за бързо хранене/ средно
2424 5.8.2020 мениджър/салонен управител/ средно
2426 5.8.2020 машинен оператор пералня основно
2435 6.8.2020 шофьор тежкотоварен автомобил средно, кат. С, СЕ
2446 7.8.2020 учител по математика висше
2447 7.8.2020 учител по философия висше
2451 10.8.2020 учител математика висше
2452 10.8.2020 учител на деца с умствена изистаналост висше
2455 10.8.2020 готвач средно
2456 10.8.2020 рецепционист средно
2457 10.8.2020 камериерка основно
2461 11.8.2020 камериерка средно
2462 11.8.2020 готвач средно
2464 11.8.2020 кранист средно
2467 12.8.2020 учител теоретично обучение висше
2468 12.8.2020 леяр средно
2470 13.8.2020 шивач средно
2471 13.8.2020 пазач-портиер средно
2472 13.8.2020 машинен оператор мебели средно
2473 13.8.2020 моделиер-конструктор мебели висше
2474 13.8.2020 чистач/хигиенист за с. Стара река основно
2475 13.8.2020 обслужващ бензиностанция средно
2478 14.8.2020 обслужващ магазин средно
2479 14.8.2020 общ работник средно, основно
2480 14.8.2020 медицинска сестра висше
2486 17.8.2020 учител детска градина висше
2487 17.8.2020 огняр високо налягане средно+правоспособност
2488 17.8.2020 готвач средно
2489 17.8.2020 учител по БЕЛ и руски език висше
2490 17.8.2020 ресурсен учител висше
2491 17.8.2020 психолог висше
2492 17.8.2020 образователен медиатор средно
2493 17.8.2020 общ работник средно
2497 18.8.2020 шофьор училищен автобус средно, кат. Д
2498 18.8.2020 учител ЦДО висше
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ТРУДОУСТРОЕНИ ЛИЦА
No. Дата Длъжност Образование
255 11.3.2020 работник, сортировач основно
275 1.4.2020 отговорник спомагателни дейности средно
276 1.4.2020 системен оператор средно
277 1.4.2020 машинен оператор средно
278 1.4.2020 монтажник кабели средно
280 1.4.2020 машинен оператор поставяне на капсул средно
281 1.4.2020 компютърен оператор средно
282 1.4.2020 инженер конструктор висше
283 1.4.2020 монтажник електрически елементи средно
285 6.4.2020 машинен оператор средно