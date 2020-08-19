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Сливен. Новини от източника. Последни новини
169 нови случая на коронавирус в България за последното денонощие, от тях 6 са в Сливенско
169 са новодиагностицираните с коронавирус лица през последните 24 часа. Направените през изминалото денонощие PCR тестове са 3667, сочат данните в Националната информационна система.
Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е както следва: Благоевград – 28, Бургас – 6, Варна – 18, Велико Търново – 2, Видин – 1, Габрово – 2, Добрич – 11, Кърджали – 6, Кюстендил – 1, Ловеч – 2, Пазарджик – 7, Перник – 1, Плевен – 1, Пловдив – 13, Русе – 2, Сливен – 6, Смолян – 6, София област – 3, София град – 33, Стара Загора – 8, Търговище – 1, Хасково – 10 , Шумен – 5.
Случаите на COVID-19, потвърдени в България, са общо 14 669. От тях 4 451 са активни. Излекувани са вече 9699 лица, от които 257 са регистрирани през последните изминалото денонощие.
Пациентите, настанени в лечебни заведения за болнична помощ, са 782, от тях 61 се намират в интензивни структури.
Националната информационна система показва, че у нас медицинските служители, при които е потвърден новият коронвирус, са 807.
За изминалото денонощие 7 души са загубили битката с болестта, с което общият брой на жертвите е 519 души.
Снимка: pixabay.com