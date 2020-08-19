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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Унищожиха невзривен боеприпас в Лозенец

19 август 2020 09:35, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 26
Боеприпас

По заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов специализиран екип от състава на 42-ри механизиран батальон – Ямбол е задействан на 17 август със задача да обезвреди боеприпас, открит в землището на село Лозенец, област Ямбол, съобщават от министерството на отбраната. След проведеното разузнаване военнослужещите установяват, че това е противотанкова граната. При спазване на всички мерки за безопасност боеприпасът е транспортиран и унищожен в района на учебен център „Победа“. Командир на специализирания екип е капитан Димитър Дренски.

Източник: Радио 999
Снимка: Министерство на отбраната

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