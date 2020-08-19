Унищожиха невзривен боеприпас в Лозенец

Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 26

По заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов специализиран екип от състава на 42-ри механизиран батальон – Ямбол е задействан на 17 август със задача да обезвреди боеприпас, открит в землището на село Лозенец, област Ямбол, съобщават от министерството на отбраната. След проведеното разузнаване военнослужещите установяват, че това е противотанкова граната. При спазване на всички мерки за безопасност боеприпасът е транспортиран и унищожен в района на учебен център „Победа“. Командир на специализирания екип е капитан Димитър Дренски.