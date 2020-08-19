Нарушено водоподаване на бул. "Цар Симеон" в Сливен и селата Самуилово и Горно Александрово поради авария

Сливен Медия преди 24 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 9

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 19.08.2020г. (сряда) до 16:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на бул. "Цар Симеон" - бл.11 и бл.13.

От 10:00ч. до 16:30ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването и на село Самуилово.

От 10:00ч. до 18:30ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на село Горно Александрово

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.