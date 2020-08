Ракът погуби английския актьор Бен Крос, който се ожени на фестивала в Жеравна

Сливен Медия преди 29 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 24

Популярният английски актьор Бен Крос почина на 72 г. във Виена, съобщи австрийският вестник “Курир”. Той е страдал от рак и е бил на изследвания там.

Крос живее от много време в България, а преди 2 години - на 18 август, сключи брак с любимата си жена Деана Бонева. Сватбеното му тържество с хубавата русенка, заради която Бен Крос избра България, беше в Жеравна.

Тъжната новина потвърди и дъщерята на Крос - Лорън. "Скъпи фенове на Бен Крос. Съкрушена съм да споделя с вас, че милият ми баща издъхна преди няколко часа. Беше болен от доста време, но през последната седмица състоянието му се влоши драстично. Благодаря ви за подкрепата през годините. Той наистина се наслаждаваше на срещите си с вас", гласи част от изявлението на наследницата на актьора.

Преди време Крос се включи с истинска наслада и жар в спектакъла “Осмото чудо” на ансамбъл “Българе”, създаден от Христо Димитров, и изигра ролята на Джеймс Баучер - ирландския журналист, кореспондент на Балканите, застъпник за българската кауза.

Желанието на Бен Крос е да бъде като своя герой, да продължава делото на Баучер, да бъде посланик на България по света. От една страна той се отъждествява с него, а от друга - със създателя на фестивала в Жеравна - Ян Чарлз Андерсон, разказа Димитров.

Бен Крос е известен най-вече с ролята си на британския олимпийски атлет Харолд Ейбрахамс във филма от 1981 година „Огнените колесници“. Роден е на 16 декември 1947 г. в Лондон в работническото семейство на ирландски католици. Майка му е била чистачка, а баща му – портиер и прислужник. Крос започва да играе роли много млад и участва в училищни пиеси – най-забележимата изява е като Исус в училищен спектакъл, когато е на 12 години.

Крос изпълнява първоначално различни професии, например чистач на прозорци и сервитьор. Бил е главен дърводелец на Националната опера на Уелс и уредник на „Аликзандра тиътър“ в Бирмингам. През 1970 г., когато е на 22 години, е приет в лондонската Кралска академия за драматично изкуство (RADA) – школата, направила такива актьори като Джон Гилгуд, Гленда Джаксън и Антъни Хопкинс, но по-късно не проявява голям интерес към продължаване по класическия път.

След завършването на Кралската академия за драматично изкуство Крос играе в Duke's Playhouse в постановки като „Макбет“, „Колко е важно да бъдеш сериозен“ и постановката на Артър Милър „Смъртта на търговския пътник“. След това се присъединява към Prospect Theatre Company и играе роли в „Перикъл“, „Дванайсета нощ“, и „Royal Hunt of the Sun“. Крос играе и в много популярния мюзикъл „Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat“ и основни роли в пиесите на Питър Шафър – „Equus“, „Mind Your Head“ и мюзикъла „Сладката Ирма“ – в „Хеймаркет тиътър“ в Лестър.

Първата поява на Крос на големия екран е през 1976 година, когато отива в Нидерландия, да играе танкиста Бинс в епоса на Джоузеф Е. Ливайн за Втората световна война „Недостижимият мост“, в който участват международни звезди като Дърк Богард, Шон Конъри, Майкъл Кейн и Джеймс Каан.

През 1977 година Крос става член на Royal Shakespeare Company и участва в премиерата на „Privates on Parade“ като „Kevin Cartwright“ и Rover в пиесата „Wild Oats“.

Изгряването на Крос като международна звезда започва през 1978 година с участието му в мюзикъла „Чикаго“, в който играе Били Флин, адвокатът на убийцата Рокси Харт. По време на играта си в Чикаго той е забелязан и препоръчан за филма, номиниран за много награди Оскар, "Огнените колесници". За участието си в този филм Крос и Ян Чарлсон печелят наградата най-обещаващ актьор за 1981 година от Variety Club Awards през февруари 1982.

По време на Олимпийските игри през 1984 г. Крос участва в реклама на Американ Експрес ('Don't leave home without it') с 87-годишния Джаксън Шолц, спринтьор от Олимпийските игри през 1924 г., който е и част от сюжета на филма "Огнените колесници."

Той заменя и Джеймс Гарнър като основен актьор на Polaroid за фотоапарати Spectra през 1986 г. Участвал е и в GQ Magazine като един от годишните победители „Manstyle“ през януари 1985 и с фотосесия през март същата година.

През годините Крос е играл като Соломон през 1997 г. – Trimark Pictures – Solomon; Капитан Немо през 1997 г. във филма на Си Би Ес 20 000 левги под водата; вампира Барнабас Колинс през 1991 г. в минисериала на MGM Dark Shadows; още веднъж вампир във филма на USA Network Nightlife; сър Харолд Пиърсон в италианската продукция от 1994 Caro Dolce Amore (Honey Sweet Love); иракският пилот Мунир Редфа, подкупен да закара пилотирания от него МИГ от Ирак в Израел в шпионския филм Steal the Sky; и нацисткият SS полковник Хелмут фон Шрьодер във филма през 1989 г. на NBC – Twist of Fate. През ноември 2007 г. Крос играе ролята на Sarek в новия филм Стар Трек продуциран и режисиран от Джей Джей Ейбрамс.

Крос е също и режисьор, писател и музикант. Той е писал музика, сценарии и статии за английски публикации. Също е писал текстове за албум на певеца Васил Петров, който е издаден през 2007 г. Пял е песни на Синатра с Васил Петров на фестивала Аполония през септември 2007 година. Автор е на мюзикъла Rage за Ruth Ellis, който е изпълняван в различни градове около Лондон.

Крос е живял на много места по света между които Лондон, Лос Анджелис, Ню Йорк, южна Испания, Виена, и последно в София, България. Той говореше испански, италиански и немски.

Женен е три пъти: първо за Пени (от 1977 до 1992), от която има две деца – Лорън и Тиодор; и след това се жени за Мишел (до 2005). Бен Крос се жени за трети път по старите български традиции на 18 август 2018 г., в Жеравна. Негова съпруга става дългогодишната му приятелка Деяна Бонева.

Последната роля на Бен Крос в български филм е в "Имало една война" на режисьора Анри Кулев. Там британският актьор влезе в ролята на английския вицеконсул Уайт.

Снимки