Българското правителство отпуска 379 милиона лева за модернизация на пътя Видин-Ботевград

Клуб на инвалидите-Сливен преди 34 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 38

Инфраструктурните проекти винаги са били в центъра на работата на правителството. Те са приоритет, въпреки трудностите пред коронавирусната пандемия. Днес отделяме до 379 милиона лева за модернизацията на близо 69 км от пътя Видин-Ботевград между пътен възел Макреш и обходния път Монтана. това написа премиерът Бойко Борисов в профила си във Facebook.

Маршрутът Видин-Ботевград е водещ проект в инвестиционната програма на АПИ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, тъй като модернизацията на трасето от Дунав мост II ще осигури бърза и удобна връзка между магистралите Хемус, Тракия и Струма , Отбеляза Борисов.