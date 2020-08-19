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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Българското правителство отпуска 379 милиона лева за модернизация на пътя Видин-Ботевград

19 август 2020 13:54, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 34 минути, брой четения: 38
Бойко Борисов

Инфраструктурните проекти винаги са били в центъра на работата на правителството. Те са приоритет, въпреки трудностите пред коронавирусната пандемия. Днес отделяме до 379 милиона лева за модернизацията на близо 69 км от пътя Видин-Ботевград между пътен възел Макреш и обходния път Монтана. това написа премиерът Бойко Борисов в профила си във Facebook.

Маршрутът Видин-Ботевград е водещ проект в инвестиционната програма на АПИ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, тъй като модернизацията на трасето от Дунав мост II ще осигури бърза и удобна връзка между магистралите Хемус, Тракия и Струма , Отбеляза Борисов.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com

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