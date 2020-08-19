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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Пенсионерите ще получат по 50 лв. и през септември и октомври

19 август 2020 14:26, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 33
Български левове

И през септември всички пенсионери ще получат добавка от 50 лева към пенсиите си за месеца. Правителството осигури на Националния осигурителен институт необходимите пари, които ще стигнат до над 2 милиона и 100 хиляди възрастни: "Това са 106 милиона. За абсолютно всички пенсионери по 50 лева. Още днес ще бъдат заредени сметките на НОИ".

Във Фейсбук профила си премиерът Бойко Борисов отбелязва, че същата сума като добавка пенсионерите ще получат и през октомври. Според него - цитирам - „Ситуацията в света не е лека и ние продължаваме с нашите действия, за да може да окажем подкрепа на всеки един българин.“

Източник: БНР
Снимка: pixabay.com

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