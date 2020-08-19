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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Въведоха воден режим в сливенското село Селиминово. Всеки ден от 23:00 часа до 05:00 часа водоподаването в селото ще бъде спирано

19 август 2020 15:13, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 24
Чешма

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради проблем на ПС Силиминово, се въвежда режим на водоподаването в с. Селиминово, считано от 19.08.2020г. /Сряда/ -

Всеки ден от 23:00 часа до 05:00 часа водоподаването в селото ще бъде спирано.

Режима е временен и подлежи на промяна.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Снимка: pixabay.com

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