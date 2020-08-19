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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Стотици дъновисти посрещнаха Слънчевата нова година

19 август 2020 16:43, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36
Дъновисти

Около 600 последователи на учителя Петър Дънов посрещнаха на Седемте рилски езера с танца Паневритмия Божествената Слънчева нова година.

От Бялото братство не се уплашиха от прогнозите за лошо време - дори при танца им над поляните при езерото Бъбрека изгряло слънце, образувала се цветна дъга, а това е хубав знак, разказаха участници в ритуалния танц, който се прави всяка година на 19 август от 1929 г.

„Денят беше толкова пъстър, метеорологичните условия бяха много разнообразни – дъжд, слънце, една великолепна дъга, която увенча всичко“, коментира пред БНР председателят на организацията Бяло братство Слав Славов, който допълни, че на място са се стекли хора от цялата страна.

Източник: БНР
Снимка: Кирил Фалин

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