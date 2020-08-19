Стотици дъновисти посрещнаха Слънчевата нова година

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

Около 600 последователи на учителя Петър Дънов посрещнаха на Седемте рилски езера с танца Паневритмия Божествената Слънчева нова година.

От Бялото братство не се уплашиха от прогнозите за лошо време - дори при танца им над поляните при езерото Бъбрека изгряло слънце, образувала се цветна дъга, а това е хубав знак, разказаха участници в ритуалния танц, който се прави всяка година на 19 август от 1929 г.

„Денят беше толкова пъстър, метеорологичните условия бяха много разнообразни – дъжд, слънце, една великолепна дъга, която увенча всичко“, коментира пред БНР председателят на организацията Бяло братство Слав Славов, който допълни, че на място са се стекли хора от цялата страна.