Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Учение по залавяне на нелегални мигранти в Созополския залив

19 август 2020 17:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 27
Учение

В района на Созополски залив е било проведено учение в рамките на провежданата в българските морски пространства многоцелева морска операция "Черно море 2020", координирана от Европейската агенция за гранична и брегова охрана - Фронтекс, съобщиха от МВР.

В учението, провело се на 18 август, са взели участие два български гранично-полицейски кораба.

Членовете на екипажите успешно са разиграли сценарий, свързан със задържане на плавателен съд-нарушител с незаконни мигранти.

Българските гранични полицаи са изпълнили дейностите в съответствие с наръчника на Фронтекс "Качване на борда в съвместни морски операции: Най-добри практики и насоки".

« предишна


 