Учение по залавяне на нелегални мигранти в Созополския залив

Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 27

В района на Созополски залив е било проведено учение в рамките на провежданата в българските морски пространства многоцелева морска операция "Черно море 2020", координирана от Европейската агенция за гранична и брегова охрана - Фронтекс, съобщиха от МВР.

В учението, провело се на 18 август, са взели участие два български гранично-полицейски кораба.

Членовете на екипажите успешно са разиграли сценарий, свързан със задържане на плавателен съд-нарушител с незаконни мигранти.

Българските гранични полицаи са изпълнили дейностите в съответствие с наръчника на Фронтекс "Качване на борда в съвместни морски операции: Най-добри практики и насоки".