Камион се вряза в жилищна сграда във Варна

Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 29

Камион със строителни отпадъци се вряза в жилищна сграда във Варна. Пострадали няма. Нанесени са само материални щети.

Камионът се е движел по улицата, но спирачките му отказали и той се забил в сградата, каза шофьорът пред NOVA.