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Камион се вряза в жилищна сграда във Варна

19 август 2020 18:23, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 29
Снимка от мястото на инцидента

Камион със строителни отпадъци се вряза в жилищна сграда във Варна. Пострадали няма. Нанесени са само материални щети.

Камионът се е движел по улицата, но спирачките му отказали и той се забил в сградата, каза шофьорът пред NOVA.

Източник: NOVA

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