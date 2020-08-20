151 са заразените с коронавирус в България през последното денонощие, в Сливенско няма болни от Covid-19

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151 души са се заразили с коронавируса у нас през последните 24 часа. Направените тестове са 8 649, сочат данните на Единния информационен портал.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград -24 ; Бургас – 3; Варна – 12; Враца – 3; Добрич – 11; Кърджали – 6; Кюстендил – 1; Ловеч -1; Пазарджик – 7; Плевен -3; Пловдив – 19; Разград – 1; Русе – 8; Смолян – 5; София област – 1; София (град) – 19; Стара Загора – 7; Хасково – 2; Шумен – 5; Ямбол – 8.

Общият брой на регистрираните случаи на коронавирус у нас е 14 820 – наближава психологическата граница от 15 000 заразени.

232 са излекуваните за последното денонощие и общо стават 9931. Починалите, при които е бил потвърден новият коронавирус, са 527, като 8 са от изминалото денонощие.