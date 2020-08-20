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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване на пътен възел "Петолъчката" и село Горно Александрово поради авария

20 август 2020 09:40, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 25
ВиК

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 20.08.2020 г. /четвъртък/ до 13:30ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на село Горно Александрово и пътен възел „Петолъчката„

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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