Нарушено водоподаване на пътен възел "Петолъчката" и село Горно Александрово поради авария

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 20.08.2020 г. /четвъртък/ до 13:30ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на село Горно Александрово и пътен възел „Петолъчката„

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.