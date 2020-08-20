Хванаха 27-годишен от Сливен с наркотици

Сливен Медия преди 40 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 20

Притежание и употреба на наркотици са установили полицейски служители при осъществяване на патрулна дейност в град Сливен. На 19 август, около 15.40 часа, на бул. „Хр.Ботев” е извършена проверка на лек автомобил „Мерцедес”, управляван от водач на 27-години от град Сливен. При проверката в автомобила е намерено топче станиол, съдържащо марихуана. По случая е образувано досъдебно производство.

В 20.50 часа на 18 август на ул.”Булаир” е спрян за проверка лек автомобил „Шкода Октавия”, управляван от 30-годишен водач от град Сливен. Пробата за употреба на наркотици е показала положителен резултат . По случая е образувано досъдебно производство.