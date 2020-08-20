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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в селата Ковачите, Злати войвода и Младово

20 август 2020 11:57, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 17
ВиК

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 20.08.2020 г. /четвъртък/ поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването до 16.30 часа. в селата Ковачите, Злати войвода и Младово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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