Нарушено водоподаване в селата Ковачите, Злати войвода и Младово

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 17 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 17

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 20.08.2020 г. /четвъртък/ поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването до 16.30 часа. в селата Ковачите, Злати войвода и Младово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.