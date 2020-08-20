Въвеждане на режим на водоподаване в село Силиминово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 21 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 21

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради проблем на ПС Силиминово, се въвежда режим на водоподаването в с. Силиминово, считано от 19.08.2020г. /Сряда/ -

Всеки ден от 23:00 часа до 05:00 часа водоподаването в селото ще бъде спирано.

Режима е временен и подлежи на промяна.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.