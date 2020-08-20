Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Отец Силвестър Янакиев във Фейсбук: Научих, че от 2010 година не съм духовен надзорник на Сливенска епархия

20 август 2020 12:02, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 45
Отец Силвестър Янакиев

Днес научих, че от 2010 година не съм духовен надзорник на Сливенска епархия.

Историята тогава беше следната. Имаше при мен един свещеник Йоан Петров, който беше на стаж 20 месеца и след това, по моя препоръка, бе поставен в катедралния храм в Сливен.

По онова време Дядо Владика беше решил да ме прави председател на катедралния храм - нещо, което не исках. И бях решил, че отец Йоан е достатъчно кадърен да поеме този пост и аз да си остана в "Света София". Но, както става в повечето от историите в днешно време, след като отиде в централния храм, отец Йоан Петров пусна една публикация на стената си, в която твърдеше, че за нищо не ставам и трябва да си подам оставката като духовен надзорник.

Бях много огорчен от поведението му и още в понеделника след неговата публикация внесох молба за освобождаването ми като духовен надзорник. Дядо Йоаникий, без много да ми се церемони, резюлирал молбата ми, а Вълкан Янев, който винаги е таял неописуеми по вид и цвят чувства към мен, веднага е вписал резолюцията в досието ми и от него момент, пролетта на 2010 година, Сливенска митрополия няма духовен надзорник.

Тези дни, една делегация от свещеници, ще идва при Дядо Владика да иска оставката ми като духовен надзорник.

Успех, момчета❗️ Дано успеете да освободите... Освободения

« предишна


 