Отец Силвестър Янакиев във Фейсбук: Научих, че от 2010 година не съм духовен надзорник на Сливенска епархия

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 45 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 45

Днес научих, че от 2010 година не съм духовен надзорник на Сливенска епархия.

Историята тогава беше следната. Имаше при мен един свещеник Йоан Петров, който беше на стаж 20 месеца и след това, по моя препоръка, бе поставен в катедралния храм в Сливен.

По онова време Дядо Владика беше решил да ме прави председател на катедралния храм - нещо, което не исках. И бях решил, че отец Йоан е достатъчно кадърен да поеме този пост и аз да си остана в "Света София". Но, както става в повечето от историите в днешно време, след като отиде в централния храм, отец Йоан Петров пусна една публикация на стената си, в която твърдеше, че за нищо не ставам и трябва да си подам оставката като духовен надзорник.

Бях много огорчен от поведението му и още в понеделника след неговата публикация внесох молба за освобождаването ми като духовен надзорник. Дядо Йоаникий, без много да ми се церемони, резюлирал молбата ми, а Вълкан Янев, който винаги е таял неописуеми по вид и цвят чувства към мен, веднага е вписал резолюцията в досието ми и от него момент, пролетта на 2010 година, Сливенска митрополия няма духовен надзорник.

Тези дни, една делегация от свещеници, ще идва при Дядо Владика да иска оставката ми като духовен надзорник.

Успех, момчета❗️ Дано успеете да освободите... Освободения