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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Цигари без бандерол задържаха на митница "Лесово"

20 август 2020 16:08, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 26
Снимка от мястото на инцидента

675 400 къса цигари без акцизен бандерол откриха митничари от МП "Лесово" в тайници на хладилен камион, пътуващ от Турция за Украйна. По документи, украинският шофьор е превозвал грозде. Общата стойност на откритите тютюневи изделия възлиза на 253 275 лева.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура Ямбол.

Снимка: БНР

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