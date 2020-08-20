Цигари без бандерол задържаха на митница "Лесово"

Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 26

675 400 къса цигари без акцизен бандерол откриха митничари от МП "Лесово" в тайници на хладилен камион, пътуващ от Турция за Украйна. По документи, украинският шофьор е превозвал грозде. Общата стойност на откритите тютюневи изделия възлиза на 253 275 лева.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура Ямбол.