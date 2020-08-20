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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Пуснаха под гаранция, обвинения за инцидента пред румънското посолство

20 август 2020 20:28, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 29 минути, брой четения: 26
Снимка на изпотрошената кола

Софийският районен съд пусна под гаранция от 500 лева 25-годишния Георги Георгиев.

Той е обвиняем за инцидента пред румънското посолство от понеделник, когато жена се опита да премине през блокадата на протестиращите, но автомобилът й бе спрян и предното му стъкло бе разбито.

Източник: БНР
Снимка: Фейсбук

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