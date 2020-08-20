Пуснаха под гаранция, обвинения за инцидента пред румънското посолство

Клуб на инвалидите-Сливен преди 29 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 26

Софийският районен съд пусна под гаранция от 500 лева 25-годишния Георги Георгиев.

Той е обвиняем за инцидента пред румънското посолство от понеделник, когато жена се опита да премине през блокадата на протестиращите, но автомобилът й бе спрян и предното му стъкло бе разбито.